Модернизацию информационных систем здравоохранения планируют завершить в 2030 г.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В регионы России будут дополнительно направлять средства для того, чтобы к 2030 году завершить модернизацию информационных систем здравоохранения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"То, что касается информатизации, это один из наших треков, который имеет соответствующий приоритет в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". И сейчас мы будем направлять в субъекты дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы полностью завершить к 2030 году модернизацию информационных систем здравоохранения", - сказала Голикова в среду на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам вице-премьера, это поможет врачам, пациентам, а также позволит снизить нагрузку на медицинский персонал.