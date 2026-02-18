Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 120 украинских дронов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотников над российскими регионами, из них 81 - над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ в среду.

В ведомстве заявили, что 22 дрона были нейтрализованы над Смоленской областью, по пять - над Курской и Новгородской областями, по два - над Тверской и Калужской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, один БПЛА нейтрализован над территорией Белгородской области.