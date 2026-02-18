Локализован пожар на Ильском НПЗ на Кубани после атаки БПЛА

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, которое возникло после атаки БПЛА, сообщает оперштаб региона.

"По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 18 февраля в 19:57 по московскому времени огонь локализован на площади 700 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания участвуют 125 человек и 34 единицы техники.

Во вторник утром глава Северского района Кубани Алексей Чеверев сообщил, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА на регион произошло возгорание. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами.