Несколько беспилотников ликвидировано в Ленобласти

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации нескольких беспилотников в небе над регионом.

"Несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе", - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор. Отражение атаки продолжается.

Ранее в ночь на четверг губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о пожаре на Великолукской нефтебазе в результате атаки БПЛА.