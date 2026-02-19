Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренный рост; лидерами повышения выступают ценные бумаги нефтегазовых компаний на фоне заметного скачка мировых цен на нефть из-за опасений возможного обострения ситуации вокруг Ирана. При этом итоги очередного раунда переговоров РФ-США-Украина, состоявшихся в Женеве, не принесли какой-либо ясности в сроки урегулирования украинского конфликта и в целом оказали нейтральное влияние на рынок.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2785,26 пункта (+0,22%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции "Роснефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Северстали" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Подешевели акции МКПАО "Яндекс" (-0,7%), "Русала" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), МКПАО "ВК" (-0,1%).

Инфляция в РФ за неделю с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщил в среду Росстат. Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики, и снизилась до 5,85% с 5,94% на 9 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года.

"На неделе с 10 по 16 февраля 2026 года инфляция замедлилась до 0,12%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,15% (с 0,24% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию - до 0,65% (с 1,67%), на остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,10%). В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились (0,00% после роста на 0,09% неделей ранее), а в секторе наблюдаемых услуг - выросли на 0,27% (после 0,03% неделей ранее)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Члены российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве доложат президенту РФ Владимиру Путину об их итогах при первой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сразу при первой возможности будет доклад президенту", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков воздержался от оценок результатов контактов.

"Сейчас они прилетят, и будут итоги. Пока рано задавать такие вопросы", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу.

У него также поинтересовались, насколько конструктивен настрой Украины.

"Не могу сказать. Ждем информации", - ответил Песков.

В ответ на вопрос, как Россия оценивает участие США в переговорах, представитель Кремля заявил: "Пока рано оценивать".

Внимание Пескова также обратили на то, что переговоры во вторник продолжались шесть часов, а в среду - только два, и поинтересовались, говорит ли это о том, что стороны не смогли добиться прогресса.

"Нет. Это не говорит. Если вы прочитали сказанное Мединским (глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский - ИФ), можно сказать, что сложные переговоры", - отреагировал пресс-секретарь президента.

Переговоры по украинскому урегулированию между РФ, США и Украиной прошли успешно, заявила в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Вчера состоялся еще один раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Сторонам удалось достичь значимого прогресса. Россия и Украина согласились сообщить о прогрессе своим лидерам и продолжить работать ради заключения мирного соглашения", - заявила она в ходе брифинга.

Левитт сообщила, что в будущем ожидается новый раунд переговоров.

Мировые цены на нефть 19 февраля утром продолжают расти после заметного скачка вверх накануне (в среду нефтяные котировки подросли более чем на 4%). Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,4%, до $70,63 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,51%, до $65,52 за баррель.

Проведенный в Женеве раунд переговоров Вашингтона и Тегерана позволил добиться некоторого прогресса, однако сторонам предстоит еще многое обсудить, заявила в среду Левитт. Во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, уверенный рост показали акции технологических компаний. Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду, показал рост числа новостроек в стране в декабре на 6,2% относительно предыдущего месяца, до 1,404 млн в пересчете на годовые темпы. В ноябре количество новостроек составило 1,322 млн. Минторг США обнародовал данные сразу за два месяца, поскольку публикация ноябрьской статистики по рынку была задержана из-за шатдауна.

Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение на 0,4%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Протокол январского заседания американского ЦБ, также обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении инфляции, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

"Большинство участников отметили, что прогресс в движении к целевому показателю инфляции в 2% может оказаться более медленным и неравномерным, чем ожидается, и сочли риск устойчивого сохранения инфляции выше целевого показателя - существенным", - говорится в протоколе заседания.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,05%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США 19 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Австралии и Южной Кореи подрастают на 0,8-2,9%. В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг.