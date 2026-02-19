Обучение приостановлено в школах Александровска после нападения на ученика

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Александровска Пермского края решили приостановить занятия во всех школах города после ранения одного из учащихся, сообщается в телеграм-канале регионального министерства образования в четверг.

Администрацией Александровска "совместно с правоохранительными органами принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах" города, говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех образовательных организациях региона усилены меры безопасности.

Как информирует пресс-служба регионального Минздрава, пострадавший при нападении в школе № 1 ученик находится в "стабильном гемодинамическом состоянии".

"Команда хирургов приступила к лечению, проводится операция. Планируется эвакуация пострадавшего школьника в Пермь. Борт санавиации вылетел в Березники", - добавили в министерстве.

Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что ученик школы № 1 в Александровске ранил ножом сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуировали в Березники. К лечению школьника подключили врачей из Перми.

По данным следствия, 13-летний ученик школы напал на одноклассника из-за конфликта, ударил его ножом в шею и другие части тела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105, (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).