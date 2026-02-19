Поиск

Дмитриев допустил отмену санкций США на фоне убытков американских компаний

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что США отменят санкции против РФ, поскольку на фоне рестрикций американские компании несут крупные убытки.

"США в конечном итоге отменят санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в 300 миллиардов долларов. Отмена санкций против России отвечает интересам США", - написал он на своей странице в социальной сети X.

Дмитриев уточнил, что портфель потенциальных российско-американских проектов превышает $14 трлн.

