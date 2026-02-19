В МИД РФ уверены, что призывы европейцев привлечь их к украинским переговорам не имеют оснований

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Призывы европейцев допустить их к переговорам по Украине не имеют оснований, позиция Европы заключается в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Если говорить о сегодняшнем дне, призывы европейцев к тому, чтобы их пустили за стол переговоров - они не опираются ни на что. Роль их известна, и плюс известна их нынешняя позиция. А их нынешняя позиция заключается в том, чтобы боевые действия на территории Украины продолжались как можно дольше", - сказал Грушко журналистам в четверг.

По словам замглавы МИД РФ, европейцы "делают все противоположное тому, чтобы содействовать установлению мира на Украине".

Отвечая на вопрос о присутствии европейских представителей в Женеве, где проходили переговоры между Россией, Украиной и США, Грушко указал, что "комментариев по существу дискуссии делаться не будет, потому что это будет вредить делу".

При этом замминистра отметил, что "те политические и информационные пляски, которые устраивают европейцы вокруг этих переговоров - они никакого значения в этом смысле не имеют".