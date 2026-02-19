Поиск

Правительство планирует увеличить долю проверок бизнеса с помощью БПЛА до 10%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поставил задачу контрольным органам, в деятельности которых возможно применение БПЛА, в 2026 году обеспечить не менее 10% проверок с их использованием, сообщили в аппарате вице-премьера.

Согласно сообщению, в 2025 году с помощью БПЛА надзорные ведомства провели свыше 9 тыс. проверок и профилактических визитов.

В нем указывается, что лидерами по применению БПЛА в контроле и надзоре являются Росреестр и Россельхознадзор. В рамках земельного контроля Росреестр с помощью летательных аппаратов осуществил почти 8 тыс. мероприятий. Россельхознадзор с помощью БПЛА провел 1,5 тыс. мероприятий по ветеринарному, земельному и фитосанитарному контролю и контролю за пестицидами. В ходе осмотра должностное лицо ведомства может осмотреть объект контроля без непосредственного присутствия на нем. На территории животноводческих хозяйств можно определить наличие площадок побочных продуктов животноводства, выгул животных и др., а в рамках земельного контроля - осмотреть большие или труднодоступные земельные участки. В режиме ручного управления производится фото-, видеосъемка интересующих мест с признаками нарушения.

Также использовать БПЛА при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий стали Росприроднадзор, Ространснадзор и Минкультуры.

"Современные технологии делают проверки более эффективными и незаметными для предпринимателей и организаций. Это то, к чему мы стремимся, и цифровизация открывает новые возможности нам для этого. С одной стороны, инспектору не надо выезжать на объект, что особенно актуально для обширных и труднодоступных территорий. Для более точных выводов обрабатывать полученные данные помогает искусственный интеллект. С другой – дистанционные проверки не отрывают контролируемое лицо от работы", - приводятся в сообщении слова Григоренко.

