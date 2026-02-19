Число украинских студентов в РФ в 2025 году снизилось до 2,3 тыс.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудничество с недружественными странами в сфере высшего образования продолжается, однако объемы значительно сократились; количество студентов из США, Великобритании, Франции и Украины сократилось в 2025 году, из Латвии, Эстонии, Швейцарии выросло, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В сфере высшего образования международное сотрудничество России с недружественными странами продолжается, несмотря на то, что объемы его значительно сократились", - говорится в сообщении.

Согласно статистике ведомства, в 2025 году число студентов из Латвии выросло до 615 человек (с 605 в 2024 году), из Эстонии - до 380 (с 363 в 2024 году), из Кипра - до 41, Румынии - до 24, Норвегии и Швейцарии - до восьми.

Количество студентов из Словакии, Канады, Нидерландов и Словении осталось на прежнем уровне - 53, 36, 10 и 7 соответственно.

По данным министерства, число украинских студентов в России уменьшилось на 1,3 тыс человек – с 3 тыс. 646 человек в 2024 году до 2 тыс. 295 в 2025 году.

Также отмечается незначительное снижение количества студентов из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Португалии, США, Финляндии, Франции, Японии и других стран.

"По состоянию на 1 октября 2025 года в России по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучались граждане 179 стран. Страновая структура контингента обучающихся в России иностранных студентов характеризуется преобладанием граждан стран СНГ, Китая и Индии", - сообщили в Минобрнауки.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности на студентов из стран СНГ, Китая и Индии приходится три четверти от общего количества иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.

Так, по состоянию на октябрь 2025 года, в России по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры обучались почти 57 тыс. студентов из Китая, почти 39 тыс. из Индии, почти 9,5 тыс. из Ирана, более 16 тыс. из Белоруссии, почти 61 тыс. из Казахстана.