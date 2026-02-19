Поиск

Ущерб от преступлений в сфере ОПК в России в 2025 году превысил 8 млрд руб.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ущерб от порядка тысячи преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса в прошедшем году превысил восемь млрд рублей, заявил глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Задокументирована почти одна тысяча противоправных деяний в сфере оборонно-промышленного комплекса, ущерб от которых превысил 8 млрд рублей. Именно доказанный ущерб, но мы понимаем, что это верхушка айсберга", - сказал Колокольцев в четверг в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Так, по словам министра, совместно с коллегами из правоохранительного блока была в том числе пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 млрд рублей на поставку в Минобороны РФ вещевой продукции по завышенным ценам.

Говоря о преступлениях экономической направленности, глава полиции заявил, что в прошлом году органы внутренних дел выявили более 82 тыс. подобных деяний.

"Возмещен ущерб на сумму свыше 320 млрд рублей. Проводятся мероприятия по защите бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, повышения обороноспособности страны", - подчеркнул Колокольцев.

Владимир Колокольцев МВД РФ
