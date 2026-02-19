Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений пленума ВС РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания системы мониторинга за исполнением постановлений пленума Верховного суда. Он отметил, что каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

"Полагаю надо рассмотреть вопрос о создании в Верховном суде действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума", - сказал Путин в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

По его словам, "формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда".

Каждый случай игнорирования решений ВС РФ, "должен получать принципиальную оценку", отметил президент.