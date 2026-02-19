Поиск

Краснов высказался против произвольного толкования регионами прав участников СВО на льготы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти в российских регионах не должны сужать условия получения соцгарантий участниками СВО, заявил на итоговом Совещании судей председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Произвольное толкование в регионах норм о критериях установления им социальных льгот, а тем более сужение таких гарантий недопустимо", - сказал он.

Верховный суд, по его словам, ведет непрерывный мониторинг и корректировку складывающейся практики рассмотрения споров о защите прав участников спецоперации и членов их семей. Ключевой целью он назвал достижение единых стандартов предоставления мер господдержки, исключение любого формализма со стороны региональных и местных властей.

"На особом контроле остаются дела о получении выплат, включая компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставлении денежных средств на их приобретение и строительство", - сказал Краснов.

Глава Верховного суда отметил, что требуется дальнейшая унификация практики, связанной с однозначным определением статуса лиц, проходящих службу в зоне СВО.

