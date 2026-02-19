Оперативника спецподразделения МВД задержали в Петербурге по делу о разбое

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Двое мужчин, один их которых - сотрудник полиции, задержаны в Петербурге по делу о разбое, сообщила в четверг пресс-служба городского управления СКР.

По версии следствия, 17 февраля оперативник оперативно-поискового бюро регионального главка МВД и соучастник, подробности о котором не приводятся, получив от знакомой информацию о незаконном хранении мужчиной запрещенных веществ, проникли к нему в квартиру в доме на проспекте Шаумяна, связали и избили. После они похитили телефон потерпевшего и наркотики, а затем скрылись.

Задержанным предъявлено обвинение в разбое с незаконным проникновением в жилище. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Оперативно-поисковое бюро МВД России специализируется на скрытом наружном наблюдении за людьми, представляющими оперативный интерес.