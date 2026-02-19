Поиск

Оперативника спецподразделения МВД задержали в Петербурге по делу о разбое

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Двое мужчин, один их которых - сотрудник полиции, задержаны в Петербурге по делу о разбое, сообщила в четверг пресс-служба городского управления СКР.

По версии следствия, 17 февраля оперативник оперативно-поискового бюро регионального главка МВД и соучастник, подробности о котором не приводятся, получив от знакомой информацию о незаконном хранении мужчиной запрещенных веществ, проникли к нему в квартиру в доме на проспекте Шаумяна, связали и избили. После они похитили телефон потерпевшего и наркотики, а затем скрылись.

Задержанным предъявлено обвинение в разбое с незаконным проникновением в жилище. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Оперативно-поисковое бюро МВД России специализируется на скрытом наружном наблюдении за людьми, представляющими оперативный интерес.

Петербург СКР
Новости

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей

В Кремле заявили о непубличном характере переговоров по Украине

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии

