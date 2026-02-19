Глава ВС призвал суды не позволять использовать экономические споры для противоправных схем

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сдам необходимо пресекать попытки использовать экономические споры для реализации противоправных практик, заявил на итоговом Совещании судей председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности", - сказал он.

По его словам, этим часто пользуются недобросовестные участники процесса, которые в корыстных интересах разбивают исковые требования по различным судам, намеренно способствуют вынесению противоречивых судебных актов.

Краснов отметил недопустимость формального подхода судей к рассмотрению дел.

В 2025 году суды первой инстанции рассмотрели более 1,8 миллиона экономических споров, напомнил он.

Верховный суд в конце 2025 года дал разъяснения, направленные на поддержку добросовестных хозяйствующих субъектов и формирование здоровой предпринимательской среды. Теперь суды обязаны более тщательно отделять риски обычного делового оборота от умышленных действий по доведению до банкротства. Данная категория, по словам главы Верховного суда, составляет более четверти от всех экономических споров, почти 500 тысяч.

"Определены механизмы, позволяющие избежать двойной ответственности при наличии объективных трудностей у бизнеса. Судам рекомендовано чаще применять отсрочки и рассрочки, если это поможет сохранить жизнеспособность предприятия, действующего в рамках закона", - сказал Краснов.