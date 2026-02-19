Поиск

Глава ВС призвал суды не позволять использовать экономические споры для противоправных схем

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сдам необходимо пресекать попытки использовать экономические споры для реализации противоправных практик, заявил на итоговом Совещании судей председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности", - сказал он.

По его словам, этим часто пользуются недобросовестные участники процесса, которые в корыстных интересах разбивают исковые требования по различным судам, намеренно способствуют вынесению противоречивых судебных актов.

Краснов отметил недопустимость формального подхода судей к рассмотрению дел.

В 2025 году суды первой инстанции рассмотрели более 1,8 миллиона экономических споров, напомнил он.

Верховный суд в конце 2025 года дал разъяснения, направленные на поддержку добросовестных хозяйствующих субъектов и формирование здоровой предпринимательской среды. Теперь суды обязаны более тщательно отделять риски обычного делового оборота от умышленных действий по доведению до банкротства. Данная категория, по словам главы Верховного суда, составляет более четверти от всех экономических споров, почти 500 тысяч.

"Определены механизмы, позволяющие избежать двойной ответственности при наличии объективных трудностей у бизнеса. Судам рекомендовано чаще применять отсрочки и рассрочки, если это поможет сохранить жизнеспособность предприятия, действующего в рамках закона", - сказал Краснов.

Игорь Краснов Верховный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей

В Кремле заявили о непубличном характере переговоров по Украине

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

 Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии

 Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 91 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });