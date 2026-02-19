Путин отметил снижение числа случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российские суды продолжают линию на гуманизацию уголовной ответственности, сокращается число случаев реального лишения свободы в качестве наказания и меры пресечения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Число случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу уменьшилось на 6,2%. На 2% увеличилось количество случаев избрания домашнего ареста. Все это говорит о некотором смягчении практики избрания мер пресечения, связанных с ограничением права на свободу", - сказал он, выступая в четверг на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

Путин заявил, что шире стала использоваться и практика назначения альтернативного наказания по уголовным делам, в частности, условное лишение свободы, штрафы и обязательные работы. Он обратил внимание на статистику, согласно которой в минувшем году реальное лишение свободы было назначено 125 тыс. осужденных, или 26% от общего числа, а в отношении почти 320 осужденных, или 71% назначено альтернативное наказание.

Путин отметил, что в 2025 году был реализован целый ряд законодательных инициатив Верховного суда, в том числе более широкое применение отсрочки отбывания наказания в отношении беременных женщин, мужчин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, а также ограничение заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера.