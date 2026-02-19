Глава ВС призвал ужесточить ответственность за неисполнение судебных актов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда Игорь Краснов призвал усилить ответственность за игнорирование судебных актов.

"Считаю необходимым усилить ответственность за игнорирование законных требований судов, в том числе официальных запросов, постановлений о признании незаконными действий и решений органов власти, правоохранительных и, в первую очередь, следственных органов, нарушения со стороны которых носят массовый характер", - сказал он на итоговом Совещании судей.

Краснов отметил, что доверие к правосудию со стороны общества "возможно лишь тогда, когда судебные решения реально исполняются, а это, к сожалению, происходит далеко не во всех случаях".

По его словам, порядок также должен быть наведен и в части судебных приказов. Несвоевременное рассмотрение заявлений об их выдаче, особенно о взыскании задолженностей по коммунальным и иным платежам, а также дальнейшее неисполнение в связи с многочисленными ошибками, становится катализатором распространения случаев преднамеренных банкротств физических лиц, других порочных практик, оказывающих негативное влияние на общую финансовую дисциплину, подчеркнул глава Верховного суда.

"В целом ориентирую суды на мониторинг исполнения вынесенных судебных актов. Обеспечьте соответствующий контроль совместно с судебными приставами", - сказал Краснов.