Мантуров заявил, что в армии доля современных вооружений стабильно превышает 70%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что доля современных образцов оружия и военной техники в российских Вооруженных силах превышает 70%.

"С начала специальной военной операции наши производители постоянно наращивают выпуск вооружений и военной техники. Наряду с этим организована непрерывная модернизация образцов и разработка перспективных видов вооружения, - сказал он на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Екатеринбурге. - В сочетании это позволяет стабильно поддерживать долю современного оружия и техники в Вооруженных силах на уровне выше 70%".

По его словам, "тесная координация с коллегией военно-промышленной комиссии и ведущими предприятиями позволяет оперативно закрывать первоочередные потребности фронта".