Развертывание Российской орбитальной станции планируется начать с 2028 года

Станция станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Развертывание Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать через два года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Предметом национальной гордости должна стать собственная орбитальная станция, развертывание которой планируется с 2028 года", - сказал Мантуров на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" в Екатеринбурге.

По его словам, РОС станет "ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы".

6 января Мантуров заявил, что первые три запуска модулей РОС планируется перенести с космодрома Восточный на космодром Байконур.

"Все остальные запуски по пилотируемой программе, в том числе пилотируемых транспортных кораблей, транспортных грузовых кораблей "Прогресс РОС", базового и целевых модулей будут осуществляться с космодрома Восточный", - сообщил тогда первый вице-премьер.

18 декабря 2025 года директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов заявил, что развертывание РОС планируется проводить в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) с последующим отделением.

В ходе заседания Совета по космосу РАН заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что сборка РОС в составе МКС позволит на начальном этапе воспользоваться инфраструктурой российского сегмента МКС, в первую очередь за счёт многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который войдет в состав РОС, и "обеспечит, в том числе, преемственность научных экспериментов на орбите".

5 декабря 2025 года Мантуров заявил, что принято решение изменить орбиту создаваемой РОС с полярной на наклонную в 51,6 градуса.

Ранее предполагалось, что РОС будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого планировалось сделать станцию посещаемой, а не постоянно обитаемой.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. В апреле 2023 года "Роскосмос" заявлял о продлении участия РФ в проекте МКС до 2028 года.

Ранее сообщалось, что развертывание РОС планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в декабре 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Ангара-А5М".