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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Глава Ростуризма предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с Россией, по ее словам, это предложение уже проработано профильными российскими ведомствами, сообщает в среду пресс-служба Ростуризма.

"Зарина Догузова предложила полный безвизовый режим между странами. Данное предложение предварительно проработано российской стороной и поддержано профильными ведомствами. Это позволит значительно увеличить туристические потоки между странами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что встреча с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатыбом состоялась "на полях" саммита министров туризма стран G20 в Индонезии.

Сейчас для поездки в Саудовскую Аравию российским туристам нужно оформить электронную визу. Необходимые для этого документы - авиабилет и подтверждение брони отеля. Консульский сбор составляет около $120.

Как сообщалось, после введения Саудовской Аравией системы электронных виз в сентябре 2019 года Россия вошла в топ-10 стран, которые первыми начали оформлять такие визы. В 2018 году королевство посетили более 30 тыс. российских туристов и паломников.

Ростуризм Саудовская Аравия
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