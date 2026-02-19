Мантуров ждет принятия законопроекта о "российской полке" в весеннюю сессию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект, который обяжет торговые сети и маркетплейсы предоставлять определенную долю торговых площадей и онлайн-выдач при продаже непродовольственных товаров российского производства (о так называемой "российской полке"), Госдума может утвердить в весеннюю сессию 2026 года, считает первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он заявил это на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" в Екатеринбурге.

"Создаются инструменты продвижения (отечественной продукции - ИФ), и в том числе через законодательную инициативу, которая в весеннюю сессию, мы рассчитываем, будет принята с инициативой "Единой России". Это закон о "российской полке", когда в приоритетном порядке торговые сети и, в том числе, маркетплейсы должны учитывать эти принципы и продвигать таким образом российскую продукцию для того, чтобы была уверенность у предприятий в производстве своей продукции, что она будет востребована", - сказал он.

Минпромторг подготовил поправки к законам о торговой деятельности и о защите прав потребителей, предполагающин введение "российской полки", летом 2025 года. В них говорится, что перечень непродовольственных товаров, на которые будет распространяться требование о выделении обязательной доли в ритейле, а также их минимальную долю на полке и критерии статуса национального товара будет отдельно определять правительство. Также правительство отдельно установит порядок приоритетной выдачи карточек национальных товаров на интернет-страницах маркетплейсов.

На "российской полке", как ожидается, будет представлена как продукция российского производства, так и товары, выпущенные на территории стран Евразийского экономического союза - при условии подтверждения факта их производства в ЕАЭС.

Изначально предполагалось, что "российская полка" заработает с 1 марта 2026 года. Новую ожидаемую дату в Минпромторге не называли.