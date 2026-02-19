В Архызе лавина повредила четыре гостевых дома и хозпостройку

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В поселке Архыз сошедшая лавина повредила пять строений и два автомобиля, сообщает МЧС России.

"По уточненной информации, в ходе схода снежной массы пострадали четыре гостевых дома, одно здание хозяйственной постройки и два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

Объем сошедшей лавины, по предварительным данным, составляет около 135 тысяч кубометров. На месте схода снега продолжаются работы.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов ранее сообщил, что обошлось без пострадавших.

По факту схода лавины начались доследственная и прокурорская проверки.