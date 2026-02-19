Поиск

Суд оставил в силе приговор и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию на приговор и.о. вице-премьера республики Алану Марзаеву, который в ноябре получил 13 лет строгого режима по делу о взятке, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Адвокаты чиновника заявили, что приговор Марзаеву в суде первой инстанции был вынесен на основании многочисленных нарушений в ходе следствия, в том числе технических.

"Мы полагаем, что если приговор основан на технических ошибках, это не может свидетельствовать о том, что решение суда первой инстанции является законным и справедливым в соответствии с российским законодательством", - сказал адвокат Анатолий Тимощенков.

Марзаев, который отбывает наказание в СИЗО № 1 Уфы, участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он обратил внимание суда на несоответствие времени, дат и многочисленные нарушения, допущенные в ходе следственных действий, которые стали основанием для вынесения приговора.

Прокуратура настаивала на том, чтобы оставить приговор без изменения.

Выслушав доводы обеих сторон, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда республики оставила приговор первой инстанции по существу без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В ноябре 2025 года Ленинский суд Уфы признал Марзаева виновным в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, и приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки (свыше 561 млн рублей).

Кроме этого, ему будет запрещено занимать должности в государственных органах на 12 лет. Он был лишен почетных званий и государственных наград республики. В доход государства конфискованы сумма взятки в размере 37 млн рублей и имущество.

Ленинский суд Уфа Башкирия Алан Марзаев Анатолий Тимощенков
