В Архызе на месте схода лавины завершились поисковые работы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии спасатели завершили поисковые работы в поселке Архыз, где самопроизвольно сошла снежная лавина, сообщает МЧС.

"Специалисты оцепили тело лавины, проведено ее обследование. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Работы по расчистке снежной массы возобновят, когда утром рассветет.

По оценке МЧС, на этом участке сохраняется вероятность схода лавинных очагов. В связи с этим дежурная группировка сил проводит мониторинг обстановки.

В управлении МЧС по КЧР ранее сообщали, что из-за схода лавины пострадали четыре гостевых дома, одно здание хозяйственной постройки и два легковых автомобиля. Объем сошедшей лавины, по предварительным данным, составляет около 135 тысяч кубометров.

По факту проводят проверки следователи и прокуратура.