Поиск

Дмитрий Медведев считает слухи о кадровом кризисе сильно преувеличенными

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Слухи о кадровом кризисе в России сильно преувеличены, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сказал об этом в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим", отвечая на вопрос, как он оценивает остроту кадрового кризиса.

"Слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров, но он, хочу отметить, касался все-таки не рабочих рук, не инженеров, не конструкторов, не специалистов, а лишь отдельных категорий - в ряде случаев творческих людей, - сказал он. - Никакого коллапса не наступило, в стране все работает".

"Более того, я обращаю внимание, что наш оборонно-промышленный комплекс не просто выдержал проверку на прочность, он в настоящий момент является самым мощным военно-промышленным комплексом в мире", - подчеркнул Медведев.

Дмитрий Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

 Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

 Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });