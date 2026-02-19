Дмитрий Медведев считает слухи о кадровом кризисе сильно преувеличенными

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Слухи о кадровом кризисе в России сильно преувеличены, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сказал об этом в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции "Маяк" и платформы "Смотрим", отвечая на вопрос, как он оценивает остроту кадрового кризиса.

"Слухи о кадровом кризисе сильно преувеличены. Да, безусловно, в период начала СВО произошел определенный отток кадров, но он, хочу отметить, касался все-таки не рабочих рук, не инженеров, не конструкторов, не специалистов, а лишь отдельных категорий - в ряде случаев творческих людей, - сказал он. - Никакого коллапса не наступило, в стране все работает".

"Более того, я обращаю внимание, что наш оборонно-промышленный комплекс не просто выдержал проверку на прочность, он в настоящий момент является самым мощным военно-промышленным комплексом в мире", - подчеркнул Медведев.