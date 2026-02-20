Поиск

Российские военные заявили о контроле над Купянском в Харьковской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" в прошлом году взяла под контроль более 50 населенных пунктов, в том числе Купянск Харьковской области, контроль над ним сохраняется, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Войска группировки "Запад" в течение прошлого года освободили более 50 населенных пунктов. В результате активных наступательных действий соединения и воинские части группировки сначала блокировали, а затем взяли под контроль стратегически значимый город Купянск", - заявил Рудской в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

"После его освобождения украинские формирования неоднократно пытались восстановить контроль над этим важным для них логистическим узлом. Благодаря мужеству наших военнослужащих попытки противника были пресечены", - сказал генерал-полковник.

По его словам, у ВСУ нет реальной возможности взять под контроль Купянск, все публичные заявления украинской стороны - часть тактики "медийных побед".

"В настоящее время продолжается уничтожение блокированных на восточном берегу реки Оскол формирований украинской армии. Кроме того, войска группировки "Запад" активно развивают наступление на рубцовском и краснолиманском направлениях", - заявил Рудской.

Генштаб РФ Сергей Рудской Украина Харьковская область Купянск
