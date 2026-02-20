Поиск

Российские военные заявили о развитии наступления в Запорожской области

В Генштабе РФ уточнили, что до окраин областного центра осталось 12 км

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Восток" и "Днепр" ведут активное наступление в Запорожской области, зона контроля расширяется, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Подразделения группировки войск "Днепр", преодолевая подготовленные рубежи обороны противника, ведут наступление в направлении города Запорожье. С ноября 2025 года под их контроль перешло 12 населенных пунктов. Среди них крупные узлы обороны противника Малая Токмачка, Степногорск и Приморское. В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 км от южных и юго-восточных окраин областного центра", - заявил Рудской в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

По его словам, группировка "Восток" после установления контроля над южной частью ДНР ведет боевые действий в Запорожской области.

"Развивая успех, воины-дальневосточники приступили к разгрому формирований противника в Запорожской области. Всего с начала 2025 года войсками группировки взято под контроль 104 населенных пункта, в том числе крупный узел обороны противника - город Гуляй-поле. В январе-феврале текущего года ими освобождено около 160 кв. км территории и 11 населенных пунктов", - отметил Рудской.

"Командование ВСУ предпринимает попытки остановить активное продвижение группировки войск "Восток", бросив на данное направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков. Соединения группировки уверенно отражают атаки противника и продолжают развивать наступление в восточной части Запорожской области", - заявил генерал-полковник.

