Российский Генштаб сообщил о наступлении в направлении Славянска

РФ взяла под контроль более половины Константиновки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в настоящее время ведут наступление в направлении Славянска и на ряде других направлений, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В настоящее время ведутся бои за Константиновку. Более половины территории города контролируется российскими войсками. Также соединения и воинские части группировки ("Южной" - ИФ) наступают на широком фронте от Северска в направлении Славянска", - сказал Рудской в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

"Войска группировки "Центр", преодолевая сопротивление противника, освободили в прошлом году 86 населенных пунктов. Среди них такие крупные города, как Дзержинск, Красноармейск и Димитров. ВСУ превратили данные города в мощные укреплённые районы своей обороны", - отметили в российском Генштабе.

По словам Рудского, ВСУ пытались остановить наступление ВС РФ в Донбассе, перебрасывали резервы, но не смогли сдержать "натиск российских войск".

"В настоящее время подразделения группировки "Центр" продолжают активные наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики", - заявил генерал-полковник.

