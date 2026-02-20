БПЛА уничтожены в двух районах Ростовской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации БПЛА в двух районах региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу утром.

Накануке вечером сообщалось, что с 20:00 до 23:00 российские военные перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской областью, Адыгеей, Черным и Азовским морями. В результате атаки БПЛА на Севастополь погиб 30-летний мужчина.