Мирный житель ранен после атаки дронов ВСУ в Брянской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном пострадавшем в результате атаки украинских дронов в поселке Суземка.

"ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. (...) К сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что также повреждены два легковых автомобиля.

Ранее сообщалось о погибшем посте атаки беспилотников ВСУ на Севастополь.