В калужском аэропорту вводили временные ограничения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в международном аэропорту Калуга (Грабцево), сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства.

Региональное МЧС сообщило, что в области нет беспилотной опасности.

Позднее в Росавиации заявили, что ограничения на прием и выпуск самолетов в калужском аэропорту сняты.

Калуга Грабцево Росавиация
