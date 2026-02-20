Аэропорт Сочи задерживает вылет 20 рейсов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи задерживает вылет 20 рейсов после того, как вечером для него ввели ограничение на обслуживание рейсов из соображений безопасности. Утром ограничения отменили.

"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме. На 08:40 по Москве текущего дня задержаны вылеты 20 рейсов", - сообщает телеграм-канал предприятия.

Предполагается, что в пятницу в течение дня авиакомпании стабилизируют свое расписание, аэропорт планирует обслужить 162 рейса.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", S7, "Нордстар" в Москву, "Россия" и "Смартавиа" в Санкт-Петербург, "Азимут" в Ереван, "Ямал" в Новый Уренгой, "Северный ветер" в Иваново, "Икар" в Нижний Новгород, "Победа" в Киров, Казань и Саратов.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.