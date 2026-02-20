Поиск

Россияне на 23 февраля чаще всего покупают авиабилеты в Турцию, ОАЭ и Китай

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские туристы на выходные 23 февраля чаще всего приобретают авиабилеты за рубеж в Турцию, ОАЭ и Китай, а в России - в Москву, Петербург и Мурманск, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Почти треть российских пассажиров, выбирающих зарубежные направления, полетят в Турцию (28%), второе место занимает ОАЭ (18%), на третьем месте ставший популярным в последнее время, Китай (13%). Далее следуют Узбекистан, Армения, Таиланд, Таджикистан, Казахстан и завершают ТОП-10 зарубежных направлений Мальдивы и Вьетнам. Это следует из статистики продаж авиабилетов, забронированных через btb-платформу "Мой агент", которая предоставляет услуги бронирования туроператорам и турагентствам", - говорится в сообщении.

В топе-10 внутренних российских направлений - Москва с долей 27% и Петербург (16%). Также в тройку лидеров "влетел" Мурманск (12%).

"Аналитики полагают, что отчасти благодаря популярности Мурманска у туристов из Китая, которые очень любят наблюдать за северным сиянием, тем более, что в этом году наши праздники совпали с китайским Новым годом. Те, кто предпочитает горнолыжный отдых, летят в Сочи - это четвертое по популярности направление. На пятом месте также популярный у горнолыжников Горно-Алтайск с незначительным отставанием от Сочи. Далее следуют Екатеринбург, Калининград, Казань, Самара и Красноярск", - отмечают в РСТ.

Ранее в РСТ сообщили, что бронирования отелей в России на выходные, приуроченные к 23 февраля, выросли на 35-80% в зависимости от региона. Это связано с тем, что в этом году выходных дней три, а не два, как в прошлом году. Выросли и бронирования туров за рубеж.

