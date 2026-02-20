Поиск

Путин в четверг обсуждал с Набиуллиной рабочие вопросы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 19 февраля обсудил рабочие вопросы с председателем Банка России, Эльвирой Набиуллиной, которая принимала участие в переговорах лидеров России и Мадагаскара в Кремле, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его спросили на брифинге, состоялся ли телефонный разговор Путина с главой ЦБ, который планировался 19 февраля.

"Они вчера виделись, не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в переговорах в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, у них была возможность "на полях" пообщаться", - ответил Песков, добавив, что обсуждались служебные вопросы.

Владимир Путин Мадагаскар Эльвира Набиуллина Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

 Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

На Байкале под лед провалился "УАЗ" с туристами из Китая

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего

Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ

Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

 Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

ФСБ сообщила о ликвидации в Ставрополе мужчины, готовившего теракт на 23 февраля

На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились сотрудники МВД и СКР

Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });