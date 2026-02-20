Путин в четверг обсуждал с Набиуллиной рабочие вопросы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 19 февраля обсудил рабочие вопросы с председателем Банка России, Эльвирой Набиуллиной, которая принимала участие в переговорах лидеров России и Мадагаскара в Кремле, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его спросили на брифинге, состоялся ли телефонный разговор Путина с главой ЦБ, который планировался 19 февраля.

"Они вчера виделись, не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в переговорах в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, у них была возможность "на полях" пообщаться", - ответил Песков, добавив, что обсуждались служебные вопросы.