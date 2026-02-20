Дюков сменил Грефа на посту главы Общественного совета при Минэнерго РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков избран председателем Общественного совета при Минэнерго, сообщается в телеграмм-канале Общественной палаты РФ.

В предыдущем составе Общественный совет возглавлял президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В пятницу состоялось первое заседание Общественного совета при Минэнерго в новом составе. Дюков в своем выступлении обозначил несколько задач, в решении которых совет может принять участие.

По его мнению, первая группа задач связана с реализацией принятой в прошлом году Энергостратегии. Это, в частности, обсуждение и экспертиза основных целей и мероприятий стратегии, участие в декомпозиции стратегии на нижестоящие документы (Генсхема нефтяной отрасли, Генсхема газовой отрасли и др.), а также задача кадрового обеспечения отрасли. Вторая группа задач, по мнению Дюкова, связана с обеспечением технологического развития ТЭК.

"Наша цель - поддержать Минэнерго в разработке и реализации ключевых решений по развитию отрасли и внести реальный вклад в реализацию стратегии развития энергетики. Уверен, что мы сможем эффективно задействовать опыт и экспертизу участников Общественного совета для решения этих задач", - сказал Дюков.