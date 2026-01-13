Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга признал бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова виновным в даче взятки сотруднику колонии.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и осужден к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 20-ти кратной суммы взятки, то есть 120 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Оренбургского областного суда.

В суде отметили, что по совокупности приговоров за ранее совершенные преступления Арашукову окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Также судом разрешён вопрос о конфискации в доход государства изъятых денежных средств в размере 3 млн рублей, переданных в качестве взятки, а также 3 млн рублей, предназначавшихся для передачи в качестве взятки.

Защита в свою очередь сообщила, что не согласна с приговором суда и обжалует его в вышестоящей инстанции.

Судом установлено, что Арашуков, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, при посредничестве адвоката дал взятку должностному лицу УФСИН России по Оренбургской области в размере 3 млн рублей за создание для него привилегированных условий отбывания наказания в колонии, а оставшуюся часть денежных средств в размере 3 млн рублей не успел передать в связи с пресечением противоправной деятельности.

Как уточнили в Генпрокуратуре, "каких-либо "льгот" экс-сенатор так и не дождался - о попытке подкупа было сообщено в правоохранительные органы".

Уголовное дело в отношении адвоката выделено в отдельное производство.

"В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако, несмотря на позицию подсудимого, его вина в даче взятки подтверждена исследованными материалами дела и свидетельскими показаниями", - пояснили в суде.

Судебный процесс проходил на выездном заседании в колонии N6 УФСИН Оренбургской области "Черный дельфин" для пожизненно осужденных, где отбывает наказание Арашуков.

В декабре 2022 года Московский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Рауфа Арашукова и его отца - бывшего советника гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова - к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима по делу о преступном сообществе и убийствах.