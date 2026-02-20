Поиск

РФ в 2025 г. увеличила сбор тепличных овощей до рекордных 1,65 млн т

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Тепличная отрасль РФ в 2025 году произвела 1,65 млн тонн овощей, сообщается в презентации ассоциации "Теплицы России".

Это на 1,2% больше, чем в 2024 году, и является рекордным для отрасли показателем.

Площадь зимних теплиц в 2025 году достигла 3,46 тыс. га против 3,35 тыс. га в 2024 году. В 2020 году она составляла немногим более 3 тыс. га. Урожайность в 2025 году снизилась до 47,6 кг/кв. м с 48,7 кг/кв. м в 2024 году. В 2020 году с каждого квадратного метра было собрано по 45,6 кг овощей.

Растет и производство другой тепличной продукции.

Согласно презентации, в период с 2015 по 2025 год выращивание грибов в РФ увеличилось в 17 раз - с 6,7 тыс. до 150 тыс. тонн. Площадь цветочных теплиц в 2025 году достигла 230 га против 174 га в 2018 году (рост на 32%). В то же время выращивание цветов за этот период выросло почти в 1,8 раза, до 462 млн штук. В настоящее время доля отечественных цветов на рынке составляет 18%.

В презентации также сообщается, что в 2026 году господдержка федерального проекта по развитию овощеводства и картофелеводства предусмотрена в размере 945,3 млн рублей (840,2 млн рублей в 2025 году). Из них 27% направляется на поддержку тепличного овощеводства.

