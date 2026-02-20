Поиск

Тела погибших туристов планируется поднять со дна Байкала в светлое время суток

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Работы по подъему тел погибших при провале автомобиля "УАЗ" людей со дна озера Байкал в Иркутской области будут проводить в светлое время суток, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.

"Скорее всего, завтра", - сказал собеседник агентства, отметив, что для проведения этих работ потребуется группа водолазов.

Ранее сообщалось, что спасатели при обследовании места провала "УАЗа" под лед Байкала с применением подводной камеры обнаружили тела семи человек.

По данным МЧС, во время движения автомобиль, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Сообщалось также, что в машине ехали девять человек. По предварительным данным, один человек спасся, другие погибли.

Согласно информации губернатора региона Игоря Кобзева, в салоне автомобиля находились иностранные туристы. Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем.

По информации ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", трагедия произошла в районе еще не открытого для посещения ледового турмаршрута в районе мыса Саган-Хушун острова Ольхон. Пока неизвестно, было ли у туристов разрешение на посещение территории Прибайкальского национального парка, или группа находилась в нацпарке нелегально.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.

