Российские бренды стали обсуждать в СМИ в три раза чаще

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Количество упоминаний российских брендов в СМИ за четыре года выросло более чем в три раза, следует из данных системы мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс. Если в 2021 году словосочетание "российский бренд" появлялось в медиапространстве 15 832 раза, то в 2025 году этот показатель достиг уже 52 894 упоминаний — рост составил 234%.

Рост медиаприсутствия отражает не только усиление интереса к локальным маркам, но и трансформацию самой роли брендов в экономике: информационный капитал сегодня становится сопоставимым по значимости с финансовыми показателями.

В рамках исследования СКАН-Интерфакс были проанализированы четыре ключевых сегмента рынка: масс-маркет, мидл, премиум и haute. Каждый из которых оценивался по объему медиаприсутствия.

Масс-маркет

Самый насыщенный по количеству упоминаний сегмент. Медиаповестка формируется за счет новостей о масштабировании, коллаборациях и потребительских трендах. В топ-5 наиболее обсуждаемых брендов за 2025 вошли LIME (6 тыс. упоминаний в СМИ), Top Top (5 тыс. упоминаний в СМИ), Gloria Jeans (4,5 тыс. упоминаний в СМИ), Befree (3,9 тыс. упоминаний в СМИ) и Zarina (3,6 тыс. упоминаний в СМИ).

Мидл-сегмент

Демонстрирует устойчивый рост медиаприсутствия и все чаще становится источником fashion- и lifestyle-повестки. Бренды этого уровня активно инвестируют в коммуникации и системно работают с репутацией. Среди лидеров - CHAIKA (3 тыс. упоминаний в СМИ), Ushatava (2 тыс. упоминаний в СМИ), Эконика (~2 тыс. упоминаний в СМИ), Belle You (1 тыс. упоминаний в СМИ) и Gate 31 (866 упоминаний в СМИ).

Премиум

Отличается более сдержанным объемом публикаций, но высокой заметностью. Медиафокус смещен в сторону персоналий дизайнеров, показов и культурного контекста, что усиливает имиджевую составляющую. Лидирующую позицию занимает российский бренд 12Storeez (3,8 тыс. упоминаний в СМИ). Далее - бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson (1, 7 тыс. упоминаний в СМИ), Say no more (1,1 тыс. упоминаний в СМИ), 2Mood (1 тыс. упоминаний в СМИ), 1811 (939 упоминаний в СМИ).

Haute

Самый нишевой сегмент, где каждое упоминание имеет высокий вес. Здесь медиаприсутствие напрямую связано с символическим капиталом бренда и его статусом в индустрии. Среди самых обсуждаемых в СМИ дизайнерских домов - Valentin Yudashkin (2,4 тыс. упоминаний), Ulyana Sergeenko (2 тыс. упоминаний), Alena Akhmadulina (1,6 тыс. упоминаний).

Это первое исследование такого масштаба, фокусирующееся на том, как российские бренды представлены в медиапространстве: кто формирует повестку, кто удерживает внимание аудитории, а кто постепенно теряет позиции.