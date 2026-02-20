Поиск

Российские бренды стали обсуждать в СМИ в три раза чаще

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Количество упоминаний российских брендов в СМИ за четыре года выросло более чем в три раза, следует из данных системы мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс. Если в 2021 году словосочетание "российский бренд" появлялось в медиапространстве 15 832 раза, то в 2025 году этот показатель достиг уже 52 894 упоминаний — рост составил 234%.

По данным СКАН-Интерфакс

Рост медиаприсутствия отражает не только усиление интереса к локальным маркам, но и трансформацию самой роли брендов в экономике: информационный капитал сегодня становится сопоставимым по значимости с финансовыми показателями.

В рамках исследования СКАН-Интерфакс были проанализированы четыре ключевых сегмента рынка: масс-маркет, мидл, премиум и haute. Каждый из которых оценивался по объему медиаприсутствия.

Масс-маркет

Самый насыщенный по количеству упоминаний сегмент. Медиаповестка формируется за счет новостей о масштабировании, коллаборациях и потребительских трендах. В топ-5 наиболее обсуждаемых брендов за 2025 вошли LIME (6 тыс. упоминаний в СМИ), Top Top (5 тыс. упоминаний в СМИ), Gloria Jeans (4,5 тыс. упоминаний в СМИ), Befree (3,9 тыс. упоминаний в СМИ) и Zarina (3,6 тыс. упоминаний в СМИ).

Мидл-сегмент

Демонстрирует устойчивый рост медиаприсутствия и все чаще становится источником fashion- и lifestyle-повестки. Бренды этого уровня активно инвестируют в коммуникации и системно работают с репутацией. Среди лидеров - CHAIKA (3 тыс. упоминаний в СМИ), Ushatava (2 тыс. упоминаний в СМИ), Эконика (~2 тыс. упоминаний в СМИ), Belle You (1 тыс. упоминаний в СМИ) и Gate 31 (866 упоминаний в СМИ).

Премиум

Отличается более сдержанным объемом публикаций, но высокой заметностью. Медиафокус смещен в сторону персоналий дизайнеров, показов и культурного контекста, что усиливает имиджевую составляющую. Лидирующую позицию занимает российский бренд 12Storeez (3,8 тыс. упоминаний в СМИ). Далее - бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson (1, 7 тыс. упоминаний в СМИ), Say no more (1,1 тыс. упоминаний в СМИ), 2Mood (1 тыс. упоминаний в СМИ), 1811 (939 упоминаний в СМИ).

Haute

Самый нишевой сегмент, где каждое упоминание имеет высокий вес. Здесь медиаприсутствие напрямую связано с символическим капиталом бренда и его статусом в индустрии. Среди самых обсуждаемых в СМИ дизайнерских домов - Valentin Yudashkin (2,4 тыс. упоминаний), Ulyana Sergeenko (2 тыс. упоминаний), Alena Akhmadulina (1,6 тыс. упоминаний).

Это первое исследование такого масштаба, фокусирующееся на том, как российские бренды представлены в медиапространстве: кто формирует повестку, кто удерживает внимание аудитории, а кто постепенно теряет позиции.

СКАН-Интерфакс - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования - 2025 год.

СКАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава Корпорации развития Курской области получил 9 лет за растрату с фортификациями

Иноагентом признан политолог Александр Кынев

Погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию у туроператора

Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке оспорила прокуратура

 Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке оспорила прокуратура

Тела семи человек обнаружены на месте провала "УАЗа" под лед Байкала

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

 Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

На Байкале под лед провалился "УАЗ" с туристами из Китая

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });