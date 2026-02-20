Поиск

В Нижнем Новгороде арестован директор Института демографического развития

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде суд арестовал директора автономной некоммерческой организации (АНО) по обвинению в мошенничестве, сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемый дал указания подчиненному отмечать в табеле учета рабочего времени, что он приходил на работу, а на самом деле директор своих трудовых обязанностей не выполнял. Следствие считает, что зарплату ему начисляли необоснованно.

"Сумма похищенных денежных средств составила не менее 350 тысяч рублей. Умышленными действиями министерству социальной политики региона причинен ущерб в крупном размере", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 159 УКФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщает, что "министерство социального развития и семейной политики и АНО "Институт демографического развития" оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие". Институт продолжает работу.

