Выращивание тихоокеанских лососей могут признать стратегической деятельностью

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности одобрил поправку ко второму чтению законопроекта № 1082676-8 об иностранных инвестициях в России, предложив отнести пастбищную аквакультуру тихоокеанских лососей к стратегическим видам деятельности.

Помимо этого, вводится механизм возврата рыбных квот компаниям, у которых начиная с 2025 года по суду изъято более 75% акций в пользу государства.

Автор поправок - председатель комитета Сергей Гаврилов.

Правительство внесло сам законопроект в палату в ноябре 2025 года. В рамках первого чтения документ среди прочего предусматривал включение в перечень стратегических видов деятельности производства рыбной продукции при соблюдении двух условий одновременно: выручка хозяйствующего субъекта от производства рыбной продукции должна составлять не менее 50% его общей выручки за последний календарный год, а суммарная балансовая стоимость активов субъекта и его группы лиц превышать 800 млн руб.

Для уже существующих иностранных инвесторов в компаниях, занимающихся производством рыбной продукции, законопроект устанавливал переходный период. Иностранный инвестор или группа лиц, владеющие на день вступления закона в силу 5% и более голосующих акций таких компаний, обязаны были в течение 180 дней уведомить об этом уполномоченный орган. Те, кто владеет более чем 50% голосующих акций, обязаны в течение 365 дней либо подать ходатайство о согласовании контроля в правительственную комиссию по иностранным инвестициям, либо снизить свою долю до 50% и ниже и уведомить об этом уполномоченный орган. За нарушение 180-дневного срока уведомления суд по иску уполномоченного органа вправе лишить инвестора права голоса на собрании акционеров до момента надлежащего исполнения обязанности. За нарушение 365-дневного срока - лишение права голоса без ограничения по времени.

Ко второму чтению данные нормы не изменились, но в перечень стратегической деятельности предложено дополнительно включить пастбищную аквакультуру в отношении анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей). В отличие от нормы о производстве рыбной продукции, для этого вида деятельности никаких финансовых порогов не установлено: сам факт осуществления пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей будет достаточным основанием для признания компании стратегической.

Аналогичный переходный период (180 дней для уведомления при владении 5% и более и 365 дней для согласования контроля или снижения доли при владении более 50%) распространяется и на компании, занимающиеся пастбищной аквакультурой тихоокеанских лососей.

Кроме того, законопроект дополнен механизмом возврата квот на добычу водных биологических ресурсов (ВБР) без проведения торгов. Согласно поправке, если по решению суда, вынесенному в связи с нарушением законодательства об иностранных инвестициях, у рыбодобывающей компании взыскано в доход государства более 75% голосующих акций либо они безвозмездно переданы в собственность государства, то ее квоты на вылов ВБР, которые были аннулированы или признаны недействительными в связи с тем же нарушением, подлежат возврату этой компании в течение 10 дней с момента перехода акций в собственность РФ. Квоты возвращаются на тех же условиях и на оставшийся срок действия ранее заключенных договоров. Норма имеет обратную силу и распространяется на судебные решения, вступившие в законную силу после 1 января 2025 г., а также на случаи безвозмездной передачи акций государству после той же даты.

13 ноября 2025 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о взыскании в доход государства более 75% акций рыболовецкого колхоза "Восток-1" (Владивосток) по иску Генпрокуратуры о возмещении ущерба водным биологическим ресурсам на 37,6 млрд рублей.

В случае принятия норма об аквакультуре тихоокеанских лососей вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования закон, а механизм возврата рыбных квот - со дня официального опубликования.

Во втором чтении законопроект должен быть рассмотрен 26 февраля.

