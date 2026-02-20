"АвтоВАЗ" предложил Белоруссии унифицировать взаимопризнание локализации автокомпонентов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" предлагает проработать унифицированный подход к взаимному признанию локализации выпущенных в России и Белоруссии автокомпонентов на территории обеих стран, который позволил бы российским и белорусским автопроизводителям углублять локализацию выпускаемой продукции и создавать для нее преференции.

Об этом на "Неделе российского бизнеса - 2026" рассказал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО "АвтоВАЗ" Сергей Громак.

"Локализация, на наш взгляд, может стать инструментом международной интеграции с нашими ближайшими дружественными государствами. И, кстати, Минпромторг России уже начал эту работу, например, с союзной Белоруссией", - сообщил он.

По мнению топ-менеджера "АвтоВАЗа", унификации требует система подтверждения локализации, которая строится из двух ступеней: подтверждение со стороны Торгово-промышленной палаты (ТПП) и Минпромторга.

Следующим этапом, по его словам, мог бы стать взаимный доступ к некоторым льготам и преференциям на территории двух государств.