Адвокат Николай Полозов заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки об армии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Столичный суд заочно приговорил адвоката Николая Полозова (признан в РФ иноагентом) к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о фейках о российской армии, сообщила прокуратура Москвы в пятницу.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 4 года.

Полозов признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

В отношении адвоката заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Установлено, что в апреле 2022 года Полозов разместил в своем канале одного из мессенджеров публикацию, доступную для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащую под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции" - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, добавили там, Полозов дал интервью на одном из видеохостингов, в котором, согласно заключению экспертов, также содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ.

Полозов известен защитой участниц панк-группы Pussy Riot (признана экстремистским объединением и запрещена в РФ), а также украинки Надежды Савченко.