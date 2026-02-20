Поиск

Адвокат Николай Полозов заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки об армии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Столичный суд заочно приговорил адвоката Николая Полозова (признан в РФ иноагентом) к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о фейках о российской армии, сообщила прокуратура Москвы в пятницу.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 4 года.

Полозов признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

В отношении адвоката заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Установлено, что в апреле 2022 года Полозов разместил в своем канале одного из мессенджеров публикацию, доступную для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащую под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции" - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, добавили там, Полозов дал интервью на одном из видеохостингов, в котором, согласно заключению экспертов, также содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ.

Полозов известен защитой участниц панк-группы Pussy Riot (признана экстремистским объединением и запрещена в РФ), а также украинки Надежды Савченко.

Николай Полозов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор заявил о росте числа обращений граждан по работе маркетплейсов

Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

 Среди погибших на Байкале туристов из КНР есть 14-летний подросток

Восемь человек погибли при инциденте на Байкале, установлены личности четверых

Мединский и Костюков представили Путину доклад об итогах переговоров в Женеве

Экс-глава Корпорации развития Курской области получил 9 лет за растрату с фортификациями

Иноагентом признан политолог Александр Кынев

Погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию у туроператора

Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке оспорила прокуратура

 Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке оспорила прокуратура

Тела семи человек обнаружены на месте провала "УАЗа" под лед Байкала

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });