Путин предложил назначить Владимира Давыдова первым зампредом Верховного суда РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации представления о назначениях на ряд должностей в Верховном суде РФ, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В Совет Федерации поступили представления Путина о назначении заместителя председателя ВС РФ Владимира Давыдова на должность первого заместителя председателя ВС РФ, написал Клишас в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, президент предложил назначить Владимира Хомчика на должность зампредседателя ВС РФ - главы Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ.

Судью Николая Тимошина предлагается назначить зампредом ВС РФ - председателем Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ, судью Олега Нефедова - зампредом и председателем Дисциплинарной коллегии ВС РФ.

Денис Кунев и Андрей Ноговицын представлены для назначения на должности судей Верховного суда.

Также в Совет Федерации поступило представление президента для утверждения судьи Верховного суда Олега Зателепина членом Президиума ВС РФ.

"Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству по поручению председателя Совета Федерации в соответствии с Регламентом палаты рассмотрит указанные кандидатуры на своем заседании 3 марта 2026 года", - сообщил Клишас.

