Путин подписал закон о контроле за обращением генетических данных

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов контроля за обращением таких данных.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вводится ответственность для должностных лиц и граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение законодательства в части обращения генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований.

Согласно закону, передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических или иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся на территории РФ, представительствам (филиалам) иностранных юридических лиц, находящимся на территории РФ, представителям указанных юридических лиц на территории РФ, а также физическим и юридическим лицам, находящимся за пределами территории РФ, иностранным государствам запрещается, за исключением ряда случаев.

Передача генетических данных человека за пределы территории РФ допускается в следующих целях: оказание медицинской помощи конкретному пациенту; разработка и изготовление лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов для конкретного пациента; осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством РФ.

Порядок передачи генетических данных человека за пределы территории РФ, а также условия такой передачи и требования к организациям и физическим лицам, осуществляющим такую передачу, устанавливаются правительством РФ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Владимир Путин РФ
