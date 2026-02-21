Поиск

Российский фрегат вышел в Бенгальский залив на пятидневные маневры

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из индийского порта Вишакхапатнам в Бенгальский залив для отработки задач международного учения "МИЛАН-2026", сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Российским военным морякам, наряду с тремя десятками кораблей других стран-участниц учения, в течение пяти дней предстоит поэтапно отрабатывать совместное маневрирование, выполнить ряд артиллерийских стрельб по различным видам мишеней", - говорится в сообщении.

По информации флота, выходу кораблей предшествовали переговоры командного состава участников учения для детального планирования предстоящих действий в море.

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев посетил фрегат "Маршал Шапошников" накануне его выхода в море. Главком принял доклад командира корабля о готовности к участию в маневрах, сообщил ТОФ.

По его данным, в дни учения экипаж российского фрегата в составе многонациональных военно-морских сил также примет участие в операциях по задержанию и досмотру "судов-нарушителей", угрожающих безопасности гражданского судоходства, в отработке действий по спасению терпящих бедствие в море, выполнит элементы противовоздушной и противолодочной обороны в составе единых боевых порядков.

Как сообщалось ранее, в учении "МИЛАН-2026" принимают участие представители военно-морских сил порядка 70 государств со всего мира. Российскую делегацию возглавляет главком ВМФ.

Учение "МИЛАН" проводится с 1995 года в Индии с периодичностью один раз в два года.

