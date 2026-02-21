Минобороны РФ сообщило о поражении над регионами 12 беспилотников ВСУ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, пять БПЛА поражены над территорией Ростовской области, три БПЛА - над территорией Краснодарского края, два БПЛА - над территорией Белгородской области.

Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Астраханской и Волгоградской областями.