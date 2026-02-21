Все трассы Оренбуржья открыты для проезда после метели

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Все автодороги Оренбургской области, закрытые накануне из-за неблагоприятных погодных условий, открыты для проезда транспорта, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"С 11:00 (местного времени, 09:00 по Москве - ИФ) все ограничения сняты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу сильная метель и плохая видимость стали причиной ограничения движения на нескольких автодорогах в Оренбургской области, в том числе на трассе М-5 "Урал".

Ограничения постепенно снимались, на 07:30 субботы по московскому времени оставались закрытыми участки дорог в двух районах области.