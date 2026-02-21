Аэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара (Пашковский).

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации в телеграм-канале в субботу.

Меры были введены вечером в пятницу для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, за время ограничений экипажем одного рейса было принято решение об "уходе" на запасной аэродром в Ставрополь.

Все службы аэропорта готовы к работе для скорейшего обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тыс. человек.

Ранее в субботу сообщалось, что ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропортах Ижевска, Казани, Самары, Ульяновска, Чебоксар и Нижнекамска.



