Минобороны заявило об использовании на СВО штатных средств связи, не завязанных на мессенджеры

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе выполнения задач специальной военной операции используют штатные средства связи, также задействован отечественный мессенджер, заявили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем также приведен комментарий военнослужащего группировки войск "Запад": "В ходе выполнения задач сейчас мы работаем через другой канал связи, мессенджер. Нормальный, отечественный, все работает - видеоконференция, связь, голосовые, картиночка. И в принципе не пользуемся тем, о чем говорят сейчас все, тем же "Телеграмом", потому что ребята на позициях живут круглосуточно. Это просто может привести к их гибели", - заявил военнослужащий.

В другом сообщении ведомства о работе войск беспилотных систем говорится, что подразделения не используют западные средства связи.

"Отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления БПЛА различного типа", - заявил начальник расчета БПЛА, чей комментарий приведен Минобороны РФ.

Минобороны РФ СВО Телеграм
Перевозчик погибших на Байкале туристов из КНР не был зарегистрирован

Разбившийся в Приамурье вертолет не был официально зарегистрирован

ФСБ заявила, что украинские спецслужбы и ВСУ могут получить информацию из Telegram

Одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотников на Удмуртию

ВСУ атаковали Белгород, Белгородский и Шебекинский округа

Глава Удмуртии сообщил об атаке БПЛА на один из объектов в республике, есть пострадавшие

Президент подписал закон, обязывающий операторов связи прекращать оказание услуг по требованию ФСБ

МВД сообщило о пресечении работы площадок по "пробиву" персональных данных в Telegram

Суд передал государству компанию-разработчика системы бронирования "Леонардо"

Что произошло за день: пятница, 20 февраля
